Carrer Parlament 1-3: l'epicentre de la lluita contra els fons voltor a Barcelona

L'edifici ubicat al carrer Parlament 1-3 de Barcelona resumeix per ell sol la situació de l'habitatge a la capital catalana. La immobiliària que n'era propietària se'l va vendre al fons d'inversió Elix, que va optar per no renovar els contractes de lloguer, reformar els immobles del bloc i llogar-los a un preu molt més elevat. Pel camí, les famílies de tota la vida van haver de marxar i les persones que van resistir van ser desnonades, en un llançament executat pels Mossos d'Esquadra el juny del 2018. Ara, el Sindicat de Barri del Poble Sec i Fem Sant Antoni s'han coordinat per ocupar quatre pisos i avisen que plantaran cara a l'acció dels fons voltor a la capital catalana.Els col·lectius han fet públiques les ocupacions en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos ocupats. Qui hi viu és la Maribel Aurea Martínez, una dona migrada amb una filla de 15 anys a càrrec seu. "No vull viure gratis, sinó un lloguer social", explica. Des del sindicat asseguren que ja s'han posat en contacte amb Elix per fer arribar la seva demanda i ella avança que del pis "no la traurà ningú". "Fa quatre anys que vaig d'habitació en habitació. No em puc permetre pagar un lloguer a Barcelona", diu.El conflicte al número 1-3 del carrer Parlament es remunta al 2012. Va ser aleshores quan hi va haver un canvi en la direcció de la immobiliària Levante Capital i l'empresa va començar a denegar les peticions de renovació de contracte. A finals del 2016, Elix es va fer amb la propietat del bloc i set veïns que hi vivien des de feia més de deu anys van haver de marxar.Només es van quedar aquells que encara pagaven una renda antiga i que van haver de suportar l'inici de les obres de reforma, la qual cosa els col·lectius qualifiquen de "mòbing".Pau Nubiola és un dels veïns que van haver de marxar fa dos anys, després de viure a l'edifici des del 1989. "Quan va haver-hi el canvi de direcció a Levante Capital vam deixar de ser veïns per convertir-nos en bitxos", relataAmb l'ocupació impulsada pel Sindicat de Barri del Poble Sec i Fem Sant Antoni, actualment a l'edifici hi ha quatre pisos ocupats, un on hi viu una persona amb contracte indefinit i dos més llogats a preu de mercat, que els veïns asseguren que se situa sobre els 1.300 euros. Els altres cinc immobles estan buits.Des del Sindicat de Barri del Poble Sec emmarquen la situació del bloc del carrer Parlament en l'escenari global de Barcelona. "Estem farts de l'especulació dels fons voltor. Deixen els pisos buits o amb uns preus de lloguers que només es poden permetre persones amb un poder executiu que no podem ni imaginar", afirma la seva portaveu Júlia Salvador.Per això, exigeixen als fons voltor un "retorn social" en forma de lloguer assequible. En cas contrari, asseguren que no tindran "cap pietat" a l'hora d'ocupar més immobles propietat de fons d'inversió com a via per garantir l'accés a l'habitatge.Pel sindicat és necessari que les administracions "limitin i fiscalitzin" les operacions dels fons voltor a la ciutat. Habitualment aquests fons funcionen a través de les anomenades societats cotitzades anònimes en el mercat immobiliari (Socimi). La llei estatal que regula les Socimi es va aprovar el 2009 durant el govern del PSOE i es va modificar el 2012 ja amb el PP a la Moncloa. Des d'aleshores, les societats estan exemptes de pagar l'impost de societats. Un privilegi que la llei justifica per l'"impuls" del mercat de lloguer que assegura que genera la seva activitat.Fem Sant Antoni també reclama a l'Ajuntament una ampliació del parc públic de lloguer i planteja la mobilització dels 10.000 pisos buits com a primer pas. També posa sobre la taula l'activació de solar buits a Barcelona per construir-hi equipaments i pisos de lloguer assequible.

