Budó reitera que hi ha una «operació d'Estat» per barrar el pas a Maragall a Barcelona

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reiterat que considera que hi ha una "operació d'Estat" per evitar que Barcelona tingui un alcalde independentista. Després de les declaracions en una entrevista a El Punt Avui que han aixecat polseguera, la dirigent ha insistit en definir així la via d'Ada Colau per ser alcaldessa amb els vots del PSC i de Manuel Valls si finalment s'acaba materialitzant."Que partits com PSC i Ciutadans hagin dit que donaran suport a lideratges no independentistes reitero que és una operació d'Estat", ha dit Budó durant la roda de premsa posterior al consell executiu. No ha precisat, però, a què es referia quan també va dir que si Colau acabava sent alcaldessa amb aquesta fórmula caldria una "reposta de país". Sí que ha dit, però, que no posa en dubte "la legitimitat política" de cap formació que es presenti a les eleccions.En paral·lel, però, Budó ha esquivat definir el pacte pel qual a Tarragona el PSC, que és la llista més votada, es podria quedar sense l'alcaldia perquè els partits sobiranistes estan forjant un acord per impedir-ho. S'ha limitat a assegurar que ella, per norma general, és partidària que governi la llista més votada.En tot cas, ha insistit Budó, existeix l'"autonomia local" i ha assegurat que no vol emetre més opinions de caire personal en una roda de premsa en la qual compareix com a portaveu del Govern. Sí que ha subratllat, però, la importància que té per al país que Barcelona tingui o no un alcalde independentista. "Canvia totalment la visió de la ciutat de portes enfora", ha afirmat.

