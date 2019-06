Tremp 2019 Totes les dades Cens total: 4.220 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.856 67,68% Abstencions: 1.364 32,32% Vots nuls: 51 1,79% Vots en blanc: 73 2,60% Partit Vots % Regidors

La republicana Maria Pilar Cases es convertirà dissabte en la primera alcaldessa de Tremp. Segons ha pogut saber, ERC i Junts per Tremp acaben de tancar un acord per governar a l’ Ajuntament de Tremp , reeditant el pacte que ha permès a les dos formacions liderar el consistori els darrers quatre anys. Ara, no obstant, serà ERC qui governarà amb Cases al capdavant.El pacte de govern, que es farà públic aquest dimecres al migdia, deixarà fora de l'ajuntament els guanyadors dels comicis del 26 de maig, Compromís per Tremp

Consulta els resultats i els regidors escollits als municipis del Pallars Jussà

Consulta els resultats i els regidors escollits als municipis del Pallars Sobirà

