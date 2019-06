Cs culmina el pacte amb PP i Vox per presidir l'Assemblea de Madrid

El PP, Ciutadans i Vox han votat aquest dimarts conjuntament per fer president de l'Assemblea de Madrid al diputat del partit taronja Juan Trinidad. A la votació, que ha estat secreta i feta en una urna, els tres partits de dretes han sumat 68 paperetes, per davant de les 64 del PSOE, Más Madrid i Unides Podem, que han optat per la candidata proposada pels socialistes, Pilar Llop.Aquest pacte obre el camí al futur govern autonòmic, que encapçalarà la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, i en el qual hi entrarà Ciutadans. Queda per veure quin serà paper que hi jugarà la formació que lidera Santiago Abascal, que no descarta demanar conselleries. La data límit per al ple d'investidura és l'11 de juliol.De moment, el nomenament de Trinidad, que s'ha materialitzat per majoria absoluta i en primera volta, ha arribat després d'un acord in extremis de les tres formacions. De fet, a primera hora, la candidata de Vox, Rocío Monesterio, ja havia anunciat un preacord que s'ha tancat definitivament després de la trobada que ha tingut amb el cap de llista de Ciutadans, Ignacio Aguado.El nou president de la Cambra regional Juan Trinidad va néixer a Granada, el 1973. És fill de militar i llicenciat en Dret a la Universitat CEU Luis Vives i Màster en Assessoria Jurídica al Centre d'Estudis Garrigues. Trinidad ha desenvolupat també la seva trajectòria com a assessor jurídic d'empreses i durant la passada legislatura va ser vicepresident primer de l'Assemblea de Madrid.

