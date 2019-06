Ricomà «ara sí» que es veu com a alcalde de Tarragona després del gest dels comuns

Pau Ricomà "ara sí" que es veu alcalde de Tarragona. Com deia durant la campanya, "ho tenim a tocar". L'alcaldable d'ERC ha valorat el clar posicionament de l'assemblea conjunta d'En Comú Podem a favor que sigui investit en cas d'entrar al govern. El republicà gairebé dona per fet que es produirà aquest fet i ha assegurat que "a partir d'avui comencem a treballar per fer possible que entrin al govern" i tot i que "no volem avançar esdeveniments", el cap de llista ha destacat però "la voluntat és poder-ho fer possible".Ricomà es mostra "agraït i satisfet" per "la confiança que ens havíem donat els uns als altres repetidament durant la campanya", ja que tots defensaven un canvi a Tarragona. El republicà ha repetit que a la ciutat li calia un canvi i que els partits com Junts per Tarragona, la CUP, els comuns i els republicans han sigut el que han defensat durant el període electoral. Amb els suports d'aquests partits, Ricomà aconseguiria 14 vots, la majoria absoluta i seria investit batlle de la ciutat.L'alcaldable, i única alternativa real a Josep Fèlix Ballesteros, ha assegurat que els cinc punts que va posar la CUP sobre la taula per poder donar el seu suport a la investidura són "assumibles per nosaltres i pels comuns, si ho hem de posar en conjunt".A hores d'ara, tot apunta que el govern de Tarragona estarà format, inicialment, per ERC i comuns, però que manté les portes perquè hi puguin entrar la CUP i Junts, tot i que aquest últim partit no seria massa ben vist pels comuns. Ricomà ha defensat que "el que vull és que tothom en sigui partícip -del canvi- i que tingui el seu protagonisme".Ricomà ha deixat entreveure que el pacte amb els comuns ja està fet i que, a partir del 15 de juny es treballarà per tenir un govern estable però sense massa pressa, perquè "en quatre anys poden passar moltes coses".Del repartiment d'alcaldies no n'ha volgut parlar però ha assegurat que "ens posarem d'acord" i ha sentenciat dient que "seria precipitat parlar del cartipàs quan encara no està fet".

