Fracassa el pacte per l'alcaldia republicana a Vilanova i la Geltrú

Esquerra Republicana de Catalunya presentarà la seva candidata, Olga Arnau, a la investidura de dissabte sense haver aconseguit concretar cap pacte de govern amb la resta de forces polítiques. La negativa per part de Capgirem Vilanova-CUP i SOM VNG a seure a negociar un pacte de govern que inclogui Junts per Catalunya ha desembocat en una situació de bloqueig que no permet a ERC formar una majoria estable.Cal recordar que el PSC va guanyar les eleccions a Vilanova amb només 66 vots més que ERC, de manera que totes dues formacions van obtenir 7 regidors. JxCat, Capgirem Vilanova-CUP i Ciutadans en van aconseguir 3 cadescun i SOM VNG-Podem 2. L'aritmètica electoral va fer, doncs, que el previsible pacte entre Esquerra, Cup i SOM VNG no sumi els 13 regidors necessaris per obtenir la majoria absoluta, i des d'un primer moment els republicans han apostat per buscar el màxim consens incloent també a la formació de Blanca Albà (JxCat) en l'acord.En aquest sentit, Olga Arnau (ERC) ha denunciat l'actitud de bloqueig que han tingut les dues formacions d'esquerres, que "no han volgut ni seure a la taula a negociar". "La confiança tremola. Pensàvem que podríem comptar amb ells per governar, i la resposta que ens donen no és el que havíem parlat. Això fa que els ponts no es trenquin, però sí que es debiliten" ha assegurat Arnau.Capgirem Vilanova-CUP i SOM VNG, per la seva banda, en un comunicat emès ahir van anunciar la seva voluntat de formar un govern amb ERC que exclogui JxCat. Un acord, diuen, que requeriria un únic vot favorable que estarien disposats a negociar amb la formació de Blanca Albà. En resposta, Junts per Catalunya els ha convidat a que siguin ells els qui renunciin al pacte i facilitin un govern d'ERC amb JxCat.Arribats a aquest punt, l'assemblea d'Esquerra Republicana va votar per unanimitat dissabte presentar candidatura sense tenir ni tan sols un pacte per la investidura, i han presentat un document amb les que consideren que podrien ser les propostes per a un programari comú de govern. D'aquesta manera, llancen la pilota a la teulada de Junts per Catalunya, Capgirem Vilanova-CUP i SOM VNG, que hauran de decidir si li donen o no el seu suport per aconseguir l'alcaldia, recordant-los els seu compromís previ d'investir l'alcladessa republicana més votada. Olga Arnau també ha volgut aclarir que considera "deshonesta" la proposta de la CUP i SOM VNG, i ha afirmat que "això demostra, tal com ja vam dir l'endemà de les eleccions, que no hi havia cap pacte previ".El gran beneficiat de tot plegat pot ser el PSC que, essent la força més votada, i tot i haver denunciat que la resta de forces polítiques li han aplicat"un cordó sanitari" i no han volgut negociar amb ells, podrien aconseguir l'alcaldia per la manca d'acord entre les forces republicanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor