Sánchez i Iglesias exploren ara la fórmula d'un «govern de cooperació»

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias s'han reunit aquest dimarts per avançar en la concreció d'una entesa que permeti la investidura del candidat del PSOE. Iglesias pretén que l'entesa impliqui la formació d'un govern de coalició, però les dues forces ja han començat a reformular l'escenari, perquè els socialistes no accepten les pretensions del líder d'Unides Podem. Després de reunir-se amb Sánchez, Iglesias ha explicat que s'ha avançat en la creació d'un "govern de cooperació" entre ambdues formacions. A partir d'ara, ha insistit, començaran "converses més discretes" per concretar els detalls d'aquesta cooperació.Iglesias, que ha afirmat que la trobada ha estat positiva, ha demanat concretar el "contingut" en forma de "govern plural, que representi la proporcionalitat de les formacions polítiques cridades a formar part d'aquest govern". Durant la reunió, segons el cap de files d'Unides Podem, no hi ha hagut "cap veto" a la incorporació de ministres de la formació morada, per bé que no s'ha parlat de noms. "Hi ha dues possibilitats: que Sánchez negociï amb Rivera o Casado per a la investidura o que negociï un govern amb nosaltres. Tinc la impressió que vol negociar amb nosaltres", ha argumentat.La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha volgut deixar clar que el govern de cooperació que Pedro Sánchez ha ofert a Pablo Iglesias no equival a un govern de coalició, que és el que reclama Podem, però que en tot cas pot integrar a independents que siguin "referents" en els diferents àmbits d'actuació. Després de la reunió mantinguda al Congrés pels líders de PSOE i Podem, la portaveu socialista ha insistit que l'executiu que ofereix el PSOE serà "obert, plural i integrador".El PSOE sempre ha defensat la inclusió en l'executiu d'independents de prestigi, però dins d'un Govern en solitari del PSOE. Aquest dimarts Lastra ha parlat de "Govern liderat pel PSOE", però ha evitat referir-se directament a l'ambició de governar en solitari. El que tampoc ha aclarit Lastra és si aquests independents podrien ser persones conegudes per la seva afinitat amb Podem. La portaveu socialista ha assegurat que a la trobada entre Sánchez i Iglesias "no s'ha parlat de noms" i ha recordat que en última instància és al mateix líder socialista a qui competeix la formació del seu gabinet.Lastra, això sí, ha posat en valor com l'esquerra està demostrant "que sap entendre's", com ha quedat palès en la col·laboració que han mantingut des de l'arribada a la Moncloa de Sánchez després de la moció de censura i que ha servit per "millorar la vida dels espanyols ", amb mesures com la pujada de les pensions, la recuperació de la sanitat pública universal o l'eliminació de l'impost al sol, ha esmentat.

