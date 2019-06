El 50% dels catalans escull internet com a mitjà únic de comunicació

Més de la meitat de la població consulta diaris digitals

Un 74,1% de la població catalana consulta la premsa escrita Foto: Adrià Costa

Si els obliguessin a triar un únic canal de comunicació per consultar durant un mes, el 48,4% del catalans respon que triaria internet, molt per davant de tenir accés només a la televisió (31%), la ràdio (13,7%) o la premsa escrita (5,3%). Així ho determina una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) encarregada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que s'ha fet a 1.600 persones majors de 16 anys de tot el territori durant el mes de febrer.l'enquesta, publicada aquest dimecres, afirma que, en cas de poder escollir més d'una opció, la primera per informar-se de l'actualitat i entretenir-se és la televisió. Però que si es tracta de formar-se una opinió sobre qualsevol tema o informar-se de temes locals, es prefereix internet. Això, per al conjunt de la població. Entre els més joves de 50 anys, internet és el canal preferit tant per informar-se com per entretenir-se i formar-se una opinió, mentre que mentre que els majors de 50 anys escullen la televisió.Els continguts informatius són els més consumits (68%), tot i que les persones d’entre 16 i 34 anys prefereixen l'entreteniment (65%) i la ficció (61,5%). Els continguts menys consumits pels catalans són els religiosos (1,3%).Pel que fa a l'ús d'internet, una de cada quatre persones hi navega més de 3 hores al dia, i el 40% dels joves ho fa més de quatre hores. El telèfon mòbil és el dispositiu més utilitzat (88,5%) per accedir a internet entre totes les franges d'edat.Les activitats més quotidianes a internet són les comunicacions electròniques (l'ús del correu electrònic), el consum de continguts audiovisuals i les consultes bancàries. Segons l'enquesta, un 74,1% de la població catalana consulta la premsa escrita, mentre que només un 32,7% juga a videojocs i un 57,6% compra a través de la xarxa.Mentre que els més joves (16-35) acostumen a informar-se més mitjançant les xarxes socials, la resta s'informen majoritàriament als diaris digitals: un 56,3% dels catalans ho fa. El 44,2% s'informa a través de les xarxes socials i només un 14,2% no s'informa a través d'internet.La meitat de les persones entrevistades opinen que el tractament de gènere als mitjans és poc o gens igualitari. Però la percepció canvia en funció de si els enquestats són homes o dones: els primers creuen que el tractament del gènere és molt igualitari (11%) o bastant igualitari (38%), mentre que les dones opinen que ho és poc (41%) o gens (12,5%) en major proporció.De fet, el 60% dels enquestats creu que la publicitat dona una imatge no acurada les dones. La mateixa proporció considera que la publicitat de joguines perpetua els estereotips de gènere. Les persones joves de 16 a 24 anys són les que estan més d'acord amb l'afirmació que la publicitat de joguines perpetua els estereotips de gènere (70%).Finalment, pel que fa als jocs d'apostes, vuit de cada deu persones prohibirien o limitarien l'emissió dels anuncis de jocs d'atzar i apostes esportives. Els més joves són més permissius, mentre que els de més de 50 anys són els que més demanen abolir aquest tipus de publicitat.La principal preocupació pel que fa als programes informatius és, amb diferència, la manipulació informativa (53,2%), seguida de la presència excessiva de continguts polítics (10,7%). Consultades les persones per quins són els continguts audiovisuals que són menys apropiats per als menors d'edat, el 66,3% apunta a la violència, seguida, a més distància, pel contingut sexual i pel contingut sexista.En relació amb l'ús d'internet per part dels menors d'edat, les principals preocupacions tenen a veure amb els infants i adolescents que puguin contactar amb estranys a les xarxes socials, que vegin continguts inapropiats o que estiguin massa temps connectats. En aquesta línia, el 36,9% dels pares tenen instal·lats filtres de control parental i un 15,6% tenen un sistema que limita el temps que els menors poden navegar per internet.El 72,8% dels enquestats considera necessària la regulació dels continguts audiovisuals, sent les persones de 35 a 49 anys les que consideren més necessària aquesta regulació. La meitat de la població (49,9%) creu que el CAC hauria de tenir competències sobre internet. Les persones més joves (de 16 a 24 anys) són les que consideren més necessària aquesta regulació.

