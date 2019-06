Vox s'asseurà al galliner del Congrés

La mesa del Congrés ha acordat aquest dimarts enviar la vintena de diputats ultres de Vox a les darreres files de l'hemicicle. El PSOE ja va encaixar molt malament que la constitució de les Corts el grup de Santiago Abascal ocupés les primeres files del cantó de l'hemicicle que tradicionalment han ocupat i van prometre un càstig. Els ultres estaran a les últimes files.Les primeres les ocuparan, d'esquerra a dreta, el PSOE, Podem, el PNB, Ciutadans i el PP. Els nacionalistes bascos seguiran gaudint d'una ubicació privilegiada malgrat que només compten amb sis escons. També millora la ubicació d'ERC. Els seus quinze diputats seuran a la tercera, quarta i cinquena filera.El grup mixt, on hi ha els diputats de Junts per Catalunya, ocuparà, com és tradicional les darreres files.

