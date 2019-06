El Govern espera que els presos siguin posats en llibertat un cop acabi el judici

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que espera que els presos que estan sent jutjats al Tribunal Suprem siguin posats en llibertat un cop acabi el judici aquest dimecres. Aquesta, ha dit, és la "voluntat immediata" de l'executiu, però també el fet que la sentència acabi sent absolutòria. En aquests moments, el president de la Generalitat, Quim Torra, segueix amb la ronda de contactes amb els agents socials i altres partits per intentar consensuar una resposta conjunta en cas que la sentència sigui condemnatòria.Aquest dimecres, tant Torra com el vicepresident Pere Aragonès i la portaveu Budó assistiran al Tribunal Suprem per donar suport als processats durant l'al·legat final abans que el judici quedi vist per sentència. Segons la portaveu del Govern, el judici "no ha servit de res" per modificar les acusacions de rebel·lió i sedició "malgrat les proves i evidències que desmunten el relat fictici". La dirigent s'ha mostrat convençuda que els presos faran un "enorme exercici de dignitat" en el seu torn final de paraula.Preguntada per si caldrà donar una resposta abans o després de la sentència, Budó s'ha limitat a dir que el president de la Generalitat està treballant per determinar com actuar en els propers mesos. "Prendrem les decisions oportunes un cop consultats tots els actors", ha dit. De fet, durant la roda de premsa de Budó, Torra s'ha reunit amb ERC per parlar d'aquesta estratègia conjunta a la qual s'emplaça tot l'independentisme.

