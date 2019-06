PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú fan fora JxCat de l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro

Castell-Platja d'Aro 2019 Totes les dades Cens total: 6.889 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.968 57,60% Abstencions: 2.921 42,40% Vots nuls: 26 0,66% Vots en blanc: 42 1,07% Partit Vots % Regidors

El PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú han tancat un pacte de govern que traurà l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) a Joan Giraut (Junts per Catalunya) després de gairebé 30 anys. Els tres partits han anunciat l'acord aquest dimarts, que convertirà en batlle el fins ara primer tinent d'alcalde, Maurici Jiménez.Junts per Catalunya va guanyar els comicis però va empatar en nombre de regidors amb els socialistes, que també van aconseguir cinc representants. ERC en va obtenir tres i la Vall d'Aro, un.Amb l'acord, les formacions s'asseguren una àmplia majoria absoluta amb nou dels disset regidors en joc. Giraut va accedir a l'alcaldia per primer cop l'any 1991 i la va mantenir fins al 2009 quan una moció de censura encapçalada pel PSC el va treure del govern. La va recuperar l'any 2011 i el 2015 la va revalidar amb un pacte amb el PSC.

