GUIA Tot el que has de saber de la selectivitat 2019

Alumnes durant les PAU 2018 Foto: Europa Press

Quins són els horaris dels exàmens de les PAU 2019?



12 de juny (i 3 de setembre)



8.30 - 9 hores

Comprovació de dades de l'alumnat



9 - 10.30 hores

Llengua castellana i literatura



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Llengua catalana i literatura



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Ciències de la terra i del medi ambient

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana





13 de juny (i 4 de setembre)



9 - 10.30 hores

Història



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Llengua estrangera



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Història de l'art

Química





14 de juny (i 5 de setembre)



9 - 10.30 hores

Física

Geografia



10.30 - 11 hores

Descans



11 - 12.30 hores

Economia de l'empresa

Electrotècnica

Història de la filosofia



12.30 - 14

Descans



14 - 15.30 hores

Biologia

Cultura audiovisual

Grec



15.30 - 16 hores

Descans



16 - 17.30 hores

Disseny

Literatura catalana

Un total de 34.547 estudiants s'han matriculat aquest 2019 a les provés d'accés a la universitat (les PAU), el que suposa un 1,8% més que l'any passat (33.916). Del total d'alumnes matriculats, 28.383 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 3.392 són procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica (matrícula lliure); i 2.772 vénen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.Els més de 30.000 estudiants es posaran a prova i demostraran les aptituds adquirides per poder accedir als estudis superiors. Durant mesos s'han estat preparant per superar els exàmens que avaluaran els seus coneixements.ha preparat aquesta guia pràcticasobre el més imprescindible de les proves.Els exàmens, que com és habitual tindran lloc en horari de matí i tarda, comencen aquest dimecres i acaben divendres.Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota.Són les quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història, i una matèria a escollir: Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.Aquesta la poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior. Poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió.El màxim són 14 punts. Per arribar-hi, doncs, cal matricular-se com a mínim de dues matèries de la fase específica.Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general, que s'obté amb la mitjana dels cinc exàmens que la integren, és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.Des de fa dos anys, l'assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per ponderar.La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.S'examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a cada examen. En aquest tribunals específics s'avaluarà tant l'alumnat dislèctic (col·lectiu al qual s'apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com el diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge, com ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 1.116 alumnes.Per primera vegada, l'alumnat de la Vall d'Aran -que s'examina a la Universitat de Lleida- disposarà d'enunciats d'examen redactats en llengua aranesa en la matèria d'Història. Per primera vegada també, l'alumnat del sistema educatiu andorrà i que vulgui examinar-se de matèries de la fase específica per incrementar la seva nota d'accés en la fase d'admissió, realitzarà els exàmens en el tribunal de la Universitat de Lleida ubicat a La Seu d'Urgell.Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 26 de juny per internet al portal https://accesuniversitat.gencat.cat En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.Hi haurà 161 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 20 poblacions: Amposta, Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.