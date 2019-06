Forn podrà assistir a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona

El Tribunal Suprem ha autoritzat Quim Forn a assistir a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona. La Fiscalia també havia avalat la seva sortida de la presó per al ple d'aquest dissabte, després que el líder de JxCat hagués demanat permís. El ministeri públic, però, reclama que Forn sigui suspès immediatament del càrrec de regidor.L'alt tribunal espanyol autoritza Forn a sortir de la presó de Soto del Real els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió del càrrec i formalitzar el tràmit de declaració de béns i activitats, tal com ho preveu la legislació.La sala autoritza la sortida, però, "acompanyat" de mesures de seguretat i retorn al centre penitenciari "sense demores ni dilació" el dia 15. Segons apunta, l'autorització es circumscriu "de forma exclusiva" a la presentació dels documents per al registre a la corporació i assistència a l'acte de constitució de l'Ajuntament de Barcelona. I "no legitima la presència de Forn" a qualsevol altre fòrum, institució pública o privada.

