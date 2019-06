«Ni violència ni alçament ni armes»: els cinc arguments de Van den Eynde per desmuntar les acusacions

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha utilitzat cinc grans arguments per desmuntar els arguments de les acusacions de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat que imputen els delictes de rebel·lió i sedició als acusats del judici de l'1-O. El lletrat ha assegurat que aquest era un procés "contra la dissidència" i ha insistit en l'absència de violència l'1-O i el 20-S.Andreu Van den Eynde s'ha referit a l'ús del "dret penal de l'enemic" com a eina de venjança i repressió de la dissidència. El lletrat, que ha insistit que s'està "s'està investigant el moviment independentista", ha afirmat que s'està investigant la ideologia dels acusats i que s'ha vulnerat la seva presumpció d'innocència i ha posat com a exemple els debats que hi ha hagut debats als mitjans sobre si s'havien de complir les penes íntegres i, fins i tot, com havien de ser les cel·les.L'advocat de Junqueras i Romeva ha destacat que les acusacions no es posen d'acord en un tema tan clau com en el de la tipificació dels delictes que s'imputen als acusats i, per tant, sobre quin va ser el paper de la violència. "No serà tan clara l'acusació o la tesi d'acusació, si és antitètica entre la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en un tema essencial", ha afirmat Van den Eynde. L'advocat ha remarcat que la Fiscalia nega que hi hagi sedició, mentre que l'Advocacia de l'Estat nega que hi hagi hagut rebel·lió. En aquest sentit, ha afirmat que el delicte de rebel·lió argumentat pel ministeri públic "és absurd" i ha insistit que no s'ha provat.Van den Eynde ha dit que les acusacions s'han centrat en fer "estridències, exageracions i alguna mentida" i ha retret a la Fiscalia que hagi fet poques referències a les proves durant el judici. A més, ha dit que el seu informe va ser "molt vistós", exposat per tots quatre fiscals, però "va generar confusió i es va repetir". De l'advocacia de l'Estat ha apuntat que "fa bandera de la resposta penal contra la gent" pel fet de manifestar-se i "es decanta per la repressió final". Finalment, sobre Vox ha dedicat pocs segons, i ha considerat que el tribunal no farà cas d'una acusació que "justifica un marc ultra".Van den Eynde ha reiterat que el dia 20 de setembre davant del Departament d'Economia hi va haver "40.000 manifestants, zero ferits, zero intents d'assalt i zero armes sostretes dels cotxes". L'advocat, a més, ha intentat desacreditar el testimoni de la lletrada del jutjat 13 perquè té una "adscripció ideològica demostrada" com a "seguidora de grups antiindependentistes a Facebook". Van den Eynde ha afegit que aquell dia hi va haver una "protesta i manifestació ciutadana" que va generar "incomoditat" a la comitiva judicial, però que va poder fer l'escorcoll "perfectament".El lletrat s'ha referit a les imatges de seguretat del Departament d'Economia per assegurar que "no es veu als policies nerviosos, ni amb tècniques de protecció, ni canvien res del que és una diligència normal". Per Van den Eynde, "el registre es va poder fer perfectament" i "es van poder registrar fins i tot despatxos que no estaven coberts per la interlocutòria".Van den Eynde també ha denunciat en l'inici de la seva intervenció l'obtenció irregular de proves per part de la policia i la Guàrdia Civil. Ha assenyalat que l'origen de la investigació és l'any 2015 i que qui va ordenar els escorcolls va ser el jutjat 13: "Es va dir que s'ho emportessin tot de la Generalitat i no han tingut la dignitat de portar-ho al judici del Suprem". Van den Eynde ha criticat que les proves han estat adquirides en un procediment secret per a les defenses i que no s'ha pogut interrogar molta gent perquè han estat coacusats en altres instàncies.En aquest sentit, l'advocat ha afirmat que hi ha hagut "dependència" d'altres procediments en bona part de les proves aportades i ha assegurat que s'han obtingut de la "monitorització" generalitzada de l'Administració catalana. "Els correus estan ara en mans d'un diari", s'ha exclamat l'advocat. En la mateixa línia, ha afirmat que no es pot entendre que en aquest judici no hagi vingut cap policia encarregat de les fonts de prova."Aquesta causa no comença amb Vox". Andreu Van den Eynde ha contradit així la tesi de l'acusació popular, que va treure pit d'haver portat el procés al banc dels acusats. L'advocat ha denunciat una causa general contra l'independentisme que arrenca l'any 2015 arran d'una ordre de la Fiscalia de l'Audiència Nacional prèvia a la declaració de sobirania del 9 de novembre d'aquell any, votada per Junts pel Sí i la CUP. A partir d'aquí, "es comença a investigar el Govern de la Generalitat", ja a principis de 2016. Tot un relat a partir del qual ha demanat la nul·litat per ser una causa "prospectiva".

