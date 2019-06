Mor un motorista al Garraf en topar contra un vehicle conduit per un home begut i drogat

Un motorista ha mort aquest matí en un xoc frontal a la BV-2111 a Sant Pere de Ribes (el Garraf), segons informa el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 9.3 de la via. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.37 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha envaït el carril en sentit contrari i ha col·lidit frontalment amb lamotocicleta. Com a conseqüència del xoc, ha mort el motorista. En el turisme, hi viatjaven dos ocupants, els quals han resultat il·lesos.Segons informen els Mossos d’Esquadra, el conductor del turisme ha donat positiu en la prova d’alcoholèmia i en la prova de drogues i ha estat detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l’afectació viària, la carretera es manté tallada en els dos sentits de la marxa.Amb aquesta víctima, són 71 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

