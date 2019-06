​FlixBus estrena una línia diària que connecta València, Alacant, Gandia i Benidorm amb París i Lió

FlixBus, operador europeu de mobilitat de llarga distància, arriba a Alacant, Benidorm i Gandia, i augmenta les destinacions des de València, que ja estava connectada amb Portugal, amb noves connexions a París, Lió i Chalon-sud-Saône (França). Dins d'aquesta línia diària, de dilluns a diumenge i tant diürna com nocturna, es podrà viatjar en bus des de València i Gandia fins a França des de 19,99 euros, i des d'Alacant i Benidorm, a partir de 24,99 euros, segons informa el Diari la Veu En concret, les connexions de la seva xarxa des del País Valencià són Alacant, Benidorm, Gandia, València, Castelló de la Plana –que està pendent de l'estació–, Port Aventura, Barcelona, Lió, Chalon-sud-Saône, París, Madrid (aeroport i ciutat), Setúbal i Lisboa (Portugal). La parada de la línia a Castelló de moment no es pot realitzar perquè la companyia no ha aconseguit posar-se en contacte amb l'empresa gestora de l'estació, segons detalla FlixBus en un comunicat.A causa de la normativa espanyola no es poden realitzar trajectes estatals, és a dir, pujar-se i baixar-se en dues parades dins del territori espanyol. Per tant, només podran adquirir-se bitllets amb origen i destinació en països diferents. Tant les parades al País Valencià com les destinacions d'aquesta xarxa augmentaran per a "donar a conèixer a un públic internacional més ampli la seva riquesa cultural i turística", segons explica l'empresa.Els autobusos compten amb wifi gratis, carregadors, espai extra entre els seients, banys dins de l'autobús, snacks i begudes, entre altres serveis. L'oferta és diürna i nocturna en funció del trajecte per a adaptar-se a les necessitats dels viatgers. En els trajectes de més durada, viatjar a la nit ofereix avantatges, com ara estalviar l'hostalatge durant la nit de viatge, aprofitar el dia en el lloc de destinació i dormir durant el trajecte.Els preus dels bitllets varien en funció de l'anticipació de compra, dates, horaris, oferta i demanda, mitjançant un sistema similar al dels vols, per la qual cosa, com més aviat s'adquireix el trajecte, és més barat. El sistema de compra i canvi de bitllets és flexible i adaptat a les necessitats dels passatgers: en la pàgina web, l'app mòbil, les estacions d'autobusos, les agències de viatges i, fins i tot, en el mateix bus.FlixBus té més de 35 línies internacionals que connecten 40 ciutats espanyoles amb destinacions en nou països europeus: Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Hongria, Eslovènia i Romania. En menys de dos anys ha transportat un milió de passatgers a l'estat espanyol.

