VÍDEO «Què és la pressió?»; la resposta d'un jugador de l'NBA que fa la volta al món

En plena final de l'NBA, la paraula "pressió" és habitual en les rodes de premsa. Les respostes dels jugadors solen tirar de tòpics, però el base dels Toronto Raptors, Kyle Lowry, ha anat una mica més enllà. Preguntat per "què és la pressió", Lowry ha deixat una sorprenent resposta que ha feta la volta al món.Ha dit: "Una definició de pressió? El que havien de fer la meva mare i la meva àvia per alimentar-nos a mi i a la meva família. Aixecar-se a les 5 del matí i anar a treballar per portar-nos una tassa de llet amb cereals. Això és la pressió per a mi. Estar disposat a fer el que sigui perquè el teu fill tingui alguna cosa millor que el que has tingut tu. Aixecar-se, fer una hora i mitja en transport públic per anar a treballar... Aquest tipus de gent són herois per a mi. Anant a treballar, sostenint les seves famílies, protegint-les".

