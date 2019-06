Mor un excursionista de 61 anys al congost de Mont-rebei

Un excursionista de 61 anys ha mort al congost de Mont-rebei aquest diumenge mentre estava fent senderisme per la zona. Segons han informat els Bombers, l'home ha perdut la vida en un sender del congost i no s'ha pogut fer res per salvar-li tot i les atencions mèdiques rebudes.Durant l'operatiu s'han activat ambulàncies i també un helicòpter de la base d'Osca. L'home, que responia a les inicials, E.J.V, era veí de Barcelona i tot apunta que la mort ha estat per causes naturals.

