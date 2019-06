Els comuns sentencien Ballesteros i acosten ERC a l'alcaldia de Tarragona

ERC també té a tocar l'alcaldia de Tarragona. Després de confirmar-se aquest cap de setmana que els comuns votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Pueyo com a alcalde de Lleida , l'assemblea conjunta de la coalició d'En Comú Podem reunida aquest dilluns a la tarda ha acordat negociar amb Pau Ricomà, alcaldable dels republicans a la capital tarragonina.La negociació que els comuns obriran amb ERC contempla el pacte d'investidura i, posteriorment, un pacte de govern. Caldrà veure com evoluciona en els propers cinc dies. En l'assemblea d'aquesta tarda, que no és decisiva, l'opció republicana ha rebut 76 vots, mentre que abstenir-se i permetre que Josep Fèlix Ballesteros torni a ser alcalde, només un. També hi ha hagut cinc abstencions.La coalició, liderada per Carla Aguilar i Hermán Pinedo, ha decidit apostar per Ricomà i intentar entrar a govern. De moment, uns volen entrar i els altres volen que entrin, per tant, tot sembla que acabarà amb un acord entre les dues formacions però els mateixos comuns asseguren que no hi ha res definitiu perquè si no hi hagués acord de govern, el fet de donar suport a la investidura s'hauria de tornar a portar a l'assemblea.La decisió presa aquest vespre, en cas de ser vinculant, podria acabar amb l'era Ballesteros al capdavant de l'Ajuntament de Tarragona i encetar un nu capítol en la història de la ciutat amb un govern amb el PSC a l'oposició. Un cop acabada l'assemblea, fonts de Podem Catalunya han reiterat a NacióTarragona que el resultat d'aquesta assemblea conjunta no és definitiva perquè, segons l'article 46 del codi de la formació , els pactes d'investidura i de govern municipal han d'estar validat pel que es podria dir un "doble check", per una banda per la secretaria general de Podem Catalunya, sempre amb contacte amb l'estatal, i per l'altra, per l'assemblea municipal amb els inscrits de Tarragona.Segons fonts de l'organització del partit lila, només hi ha aquesta opció i cap altra no té validesa. En cas que el secretari general de Podem Tarragona, Hermán Pinedo, no convoqui aquesta assemblea i que tiri endavant, el patit estudiarà les mesures que hauran de prendre i les conseqüències que pot tenir.Per la seva banda, Pinedo defensa que té la validació i que l'assemblea d'avui és definitiva i vinculant i que no hi ha cap motiu per convocar cap assemblea perquè en aquesta també hi han votat inscrits de Podem perquè formen part de la coalició.​En cas que es desautoritzi aquesta decisió presa aquest vespre a la Casa del Mar de Tarragona, es generà un conflicte entre la coalició i la direcció del partit a Catalunya.

