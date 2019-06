Almenys un mort en estavellar-se un helicòpter en un gratacel de Manhattan

Watching NYPD/NYFD respond to the incident at 787 7th Ave pic.twitter.com/naaYrx1D0K — Dillen Danger! Brooklyn Comic Con June 15-16 (@DillenDanger) June 10, 2019

#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash into building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

Almenys una persona ha mort en estavellar-se un helicòpter a Nova York, concretament en la Setena Avinguda de l'illa de Manhattan, segons ha informat el Departament de Bombers de Nova York (FDNY).Els mitjans locals informen que l'accident ha tingut lloc a l'edifici 747, molt a prop de l'emblemàtica Times Square, on actualment hi ha un ampli desplegament dels serveis d'emergències, amb un centenar de dotacions de policia i bombers."Bombers del FDNY estan treballant en el 787 de la Setena Avinguda de Manhattan, on s'ha estavellat un helicòpter", ha explicat el Departament de Bombers en el seu compte oficial de Twitter.L'incident ha ocorregut poc després de les 14.00 hores (20.00, hora peninsular espanyola. En el moment de l'impacte hi havia en la zona un fort vent i pluja densa. L'Ajuntament ha emès una alerta advertint de la possibilitat de tancament de carrers i de la presència de personal dels serveis d'emergència en la Setena Avinguda i el carrer 51 Oest.

