VÍDEO El discurs del fiscal Cadena que s'ha fet viral perquè ningú pot entendre què diu

Brutal !!!

Escolteu si us plau... pic.twitter.com/yBl5t2FIZU — CARN D'OLLA (@GelpiGomez) June 8, 2019

La Fiscalia no va afluixar ni un mil·límetre en el seu pressing per apuntalar el delicte de rebel·lió. De fet, els quatre representants del ministeri fiscal van arribar a redefinir el concepte de violència . La duresa del seu informe va sobtar a molts, també a experts . En les últimes hores, però, s'ha fet viral un vídeo de menys d'un minut en què el fiscal Fidel Cadena parla de l'autoria dels fets que es jutgen al Suprem.Cadena, que va encarnar un rol més tècnic que els seus companys, tirant de jurisprudència, ha circulat molt per la xarxa parlant "d'autoria immediata", "autor mediat" i "l'autoria mediata rere l'instrument que no és autor", entre altres conceptes jurídics complexos. El discurs del fiscal s'ha viralitzat per la gran dificultat d'entendre'l. De fet, el mateix lletrat ha de demanar disculpes en diverses ocasions perquè també s'entrebanca.L'acusació va defensar davant Marchena que el 2017 a Catalunya la violència va ser general, múltiple, convergent entre protagonistes i amb milers de coautories.

