Maragall no tanca la porta a pactar amb Colau i aposta per una «suma intel·ligent» amb els comuns

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, manté l’aposta per un govern compartit entre ERC i BComú a l’Ajuntament de Barcelona, una "suma intel·ligent", ha dit, que permetria que Barcelona disposés d’un govern "compromès amb les llibertats" i amb l’alliberament dels presos. Segons Maragall, un acord amb la formació d’Ada Colau donaria a Barcelona una "oportunitat" de desbordar "la lògica dels blocs contraposats".Maragall ha fet aquestes manifestacions des de les portes de Soto del Real, on ha visitat Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart, amb qui, segons ha explicat a la sortida, ha coincidit en la necessitat que Barcelona disposi d’un govern "compromès amb les llibertats" que "s’impliqui en el camí del diàleg per aconseguir la celebració d’un referèndum".En la sortida de la presó, s'ha mostrat esperançat sobre la possibilitat que encara es produeixin "converses positives" entre aquest dilluns i dissabte, quan s’han de constituir els ajuntaments. "Nosaltres seguim esperant una resposta formal de la nostra última conversa", ha dit, i "tenim una expectativa positiva de poder seure per estudiar els detalls de les propostes a nivell programàtic i en els objectius de llibertat i reconeixement dels drets polítics a Catalunya".Segons Maragall, hauria de ser un govern "que superi la lògica dels blocs" i eviti "el frontisme" i "l’exclusió de ningú". "Aquest és el govern que estic convençut que es pot formar en base a l’entesa entre ERC i BComú", ha sentenciat.A dos dies del final del judici al Tribunal Suprem ha apuntat que aquest fet és també una oportunitat per "fer evident" la "coincidència" i el "terreny compartit" amb diverses forces "i especialment amb BComú" respecte a la "solidaritat" i la "urgència" de l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats.Ha afirmat que Junqueras i Romeva li han transmès l’estímul "a seguir amb la tasca que estem fent" i per a la consecució d’un acord amb BComú per a un govern "capaç d’afrontar els reptes que tenim sobre la taula".Maragall també ha condemnat les pintades de llaços grocs a la seu de BComú, un fent "indigne i inacceptable" i "més quan es pretén utilitzar un símbol de democràcia i llibertat com els llaços grocs per atacar". "Això és pitjor que un error, és inacceptable", ha dit abans d’expressar "tota la seva solidaritat" amb BComú.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor