Detingut un dels activistes investigats pels talls a l'AVE de Girona durant l'aniversari de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un dels activistes investigats per les mobilitzacions que hi va haver a Girona durant l'aniversari de l'1-O. El jutjat d'instrucció 4 de Girona va emetre una ordre de detenció contra aquest activista pels delictes d'atemptat a agent de l'autoritat, desordres públics i danys. Aquest jove, que va decidir desobeir, és l'últim de tots els investigats que havien de passar a declarar pels jutjats.En el seu cas, es tracta d'un dels identificats a l'atestat dels Mossos d'Esquadra pel tall que hi va haver a les vies de l'AVE a primera hora del matí. Segons informen els Mossos, la detenció ha tingut lloc davant del Palau de Justícia de Girona, on el jove estava enganxant adhesius a la façana. Una patrulla l'ha identificat i, en veure que tenia pendent l'ordre de detenció, ha procedit a arrestar-lo.A banda dels investigats pels talls de l'AVE, el jutjat número 4 de Girona també va ordenar arrestar un altre activista. En aquest cas, per suposadament haver irromput a la seu de la Generalitat a Girona i despenjar la bandera espanyola, segons recollia l'atestat dels mossos.A aquest jove, els mossos el van detenir el 21 de març passat. I aquell mateix dia, després de negar-se a declarar davant del jutjat, va quedar en llibertat provisional.Per últim, a la causa inicialment també hi havia investigada una menor. La fiscalia de menors, però, va arxivar la investigació contra ella perquè no va poder demostrar que hagués pres part al tall de les vies de l'AVE.

