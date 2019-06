EN DIRECTE Consulta aquí l'estat del trànsit

La Generalitat de Catalunya ha activat per aquest dilluns un dispositiu especial de trànsit per l'operació tornada del pont de la Segona Pasqua, que ha donat un cap de setmana de tres dies per als ciutadans de Barcelona i molts altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.Les vies més conflictives, fins a les 00.00h:A-2 Bruc– Esparreguera i CastellbisbalAP-7 nord Sant Celoni – La Roca del VallèsAP-7 sud Vilafranca del Penedès – MartorellB-30 Barberà del Vallès – Sant Cugat del VallèsC-31 Platja d’Aro – PalamósC-32 sud Sant Pere de Ribes – Sitges i Sant Boi de LlobregatC-58 Sant Quirze del Vallès, i Montcada i Reixac – BarcelonaC-65 LlagosteraN-340 Altafulla – Creixell – Roda de Berà – El Vendrell i Vallirana

