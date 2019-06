Un incendi forestal crema sense control a la Collada del Perelló

Incendi a la Collada de Perelló Foto: ACN



A conseqüència de l'incendi s'ha tallat preventivament la carretera local TV-3022 entre el Perelló i Rasquera (Ribera d'Ebre). A banda d'aquesta incidència, no hi ha afectació a nuclis habitats.



Com a mesura preventiva, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat una ambulància al lloc de l'incendi. Continua actiu #IFPerelló i estem treballant en l'extinció una quarantena de dotacions terrestres i 7 #maers #bomberscat @sfadfcat @agentsruralscat @mossos

I es preveu la incorporació de 3 #maer @mapagob

Informació ampliada:

📎https://t.co/jD5U46yK5h pic.twitter.com/9p75ZWGfGq — Bombers (@bomberscat) June 10, 2019 Es preveu la incorporació de tres mitjans aeris del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un de coordinació i dos hidroavions.A conseqüència de l'incendi s'ha tallat preventivament la carretera local TV-3022 entre el Perelló i Rasquera (Ribera d'Ebre). A banda d'aquesta incidència, no hi ha afectació a nuclis habitats.Com a mesura preventiva, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat una ambulància al lloc de l'incendi.

L'incendi forestal que ha començat cap a dos quarts de dotze del migdia a la collada del Perelló (Baix Ebre) ha cremat fins ara unes 100 hectàrees de superfície i continua actiu, segons informen els Bombers, que aporten la dada calculada pels Agents Rurals. El foc ha començat en una zona propera al parc eòlic de les Colladetes. Conduït per vent de mestral, s'ha propagat ràpidament cremant en alta intensitat en sentit sud oest i llençant focus secundaris a llarga distància, informen els Bombers.Una quarantena de dotacions terrestres (amb les unitats GRAF, i també el Punt de Trànsit i el Centre de Comandament de Bombers) i vuit mitjans aeris (un helicòpter de comandament, tres helicòpters bombarders i quatre avions de vigilància i atac) treballen en l'extinció.Una dotzena de persones de nou masies han estat desallotjades dels seus domicilis per indicació dels Bombers en el marc de les tasques que es duen a terme per sufocar l'incendi. La mesura s'ha pres per seguretat, perquè les masies no estan, ara com ara, afectades pel radi d'abast de l'incendi. La dotzena d'afectats han marxat pels seus propis mitjans un cop han estat alertats pels Mossos d'Esquadra, que han estat encarregats de fer l'avís masia per masia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor