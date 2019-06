El PSOE amenaça de repetir les eleccions per pressionar PP i Ciutadans

En aquest punt, el secretari d’Organització del PSOE ha fet una crida als partits de la dreta perquè no caiguin en la "temptació" d’una "puntada al tauler". "Els populismes, els extremismes i els moviments rupturistes troben al caos i la manca de consens la seva raó de ser i oportunitat, i com més gran sigui la inestabilitat i la incapacitat dels partits compromesos amb la legalitat i la conveniència d’arribar a acords més possibilitats tenen de dinamitar el marc de convivència", ha dit.Per això ha assegurat que "els partits constitucionalistes tenim l’obligació de tirar endavant el país". "El PSOE actuarà amb generositat, no demanem acatament, sinó alçada de mires i bona disposició pel bé comú, pel bé d’Espanya i per la responsabilitat de fer política", ha sentenciat. Segons Ábalos, és el moment d’entendre "que han dit els espanyols a les urnes" i acatar aquest mandat.Ábalos ha advertit que la via que proposa UPN -l'abstenció dels seus dos diputats al Congrés a canvi que el PSOE s'abstingui perquè UPN governi Navarra- no és viable. Principalment perquè podria comportar el vot en contra del PNB, i per tant restaria més que no pas sumaria. Per tant, segons Ábalos, la investidura "no vé de dos vots", sinó que cal buscar altres formules.El secretari d'Organització del PSOE també ha tancat la porta a la petició del líder de Podem, Pablo Iglesias, que en declaracions a TVE ha demanat un govern de coalició on Podem astentés algunes carteres socials. "No entenem cap govern coaligat, i té més acceptació un govern del PSOE que altres experiències que no sumen majoria abasoluta i per tant no resol el problema".