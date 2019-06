Un home es llança pel balcó després de matar presumptament la seva parella al País Valencià

La Guàrdia Civil investiga la mort d'una dona presumptament a mans de la seva parella. Els fets han passat a Alboraia (Horta Nord), al País Valencià. La dona presentava ferides d'arma blanca, i la parella sentimental s'ha suïcidat llançant-se pel balcó de l'habitatge, situat en un cinquè pis a la zona de Port Sa Platja.Els fets han passat cap a les 10.00 hores quan, segons fonts municipals, la mare de la víctima i la seva cap l'estaven buscant perquè no hi havia anat a treballar. Les dones han contactat amb la Policia Local, i els agents s'han presentat a l'habitatge, on finalment han pogut accedir encara que no els obrien la porta.A l'interior s'hi han trobat l'home, de 48 anys, que estava marejat. En entrar els agents, però, l'home s'ha llançat pel balcó, des d'un cinquè pis, i ha mort a l'acte. La dona, de 29 anys, ja estava morta i el seu cos presentava ferides d'arma blanca, segons fonts policials.Segons fonts properes a la investigació, els dos eren parella de fet i mantenien una relació des de fa uns quatre anys. La Guàrdia Civil ha confirmat les dues morts, en unes circumstàncies que s'estan investigant.

