Cs reitera el veto a Sánchez però s'obre a pactar en qüestions com «el tema de Catalunya»

El secretari d'organització de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha insistit aquest dilluns que "en cap cas" el seu partit facilitarà la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol, però s'ha obert a arribar-hi acords "quan tiri endavant el govern amb Podem i els suports que li faltin" en qüestions com l'educació o "el tema de Catalunya".Villegas, per altra banda, també ha negat que el partit taronja estigui negociant amb Vox la configuració de governs com els de Madrid i ha assegurat que la reunió que ahir van mantenir el líder de Cs a la comunitat, Ignacio Aguado, amb la cap de llista de Vox, Rocío Monasterio, "entra dins del que va marcar l'executiva" de la formació.

