El «no» a la investidura de Sánchez divideix el PP

"Per descomptat Sánchez no és el president que nosaltres voldríem ni molt menys", ha dit la candidata del PP a presidir la Comunitat de Madrid, però "si es pot evitar" que Sánchez sigui altra vegada president del govern amb el suport de les forces independentistes "ho preferiria". "Es fa molt dur que un tipus de política com la que hem suportat en els últims mesos segueixi endavant i es faciliti per part nostre", ha conclòs.



La direcció del PP, però, ha volgut tancar aquesta possibilitat de manera expressa després de la reunió a la seu de Génova d’aquest dilluns. García Egea ha afirmat que al PP “tots pensem que el PP no és un partit frontissa, sinó de govern, i seguirem així”. Ha insistit que Sánchez només pot repetir com a president si pacta amb els independentistes però “la pilota no està a la teulada del PP, sinó a la de Sánchez”.



Segons García Egea, aquest és un debat que "interessa" al PSOE, el partit que "ha inventat" aquesta possibilitat de l'abstenció. Per això ha emplaçat Pedro Sánchez a "trucar a la porta" de les forces que el van fer guanyar la moció de censura, és a dir, Podem, el PNB i les forces independentistes.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha "tancat la porta" de manera contundent aquest dilluns a la possibilitat que el PP s’abstingui per facilitar una investidura de Sánchez i evitar, d’aquesta manera, un acord del líder del PSOE amb les forces independentistes. En roda de premsa després de la reunió de l’executiva del partit, García Egea ha assegurat que el PP "no és un partit frontissa ni ho ha estat mai ni té voluntat de ser-ho"."No només no facilitarem la investidura de Sánchez, sinó la que dificultarem", ha sentenciat en resposta a les manifestacions de l’expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre i de la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Totes dues s’han pronunciat en les últimes hores a favor d’aquesta abstenció per evitar, han apuntat, que Sánchez hagi de tancar acords amb els independentistes per governar.Egea ha rebatut d'aquesta manera les declaracions a Onda Cero d’Isabel Díaz Ayuso, que s’ha alineat aquest dilluns amb el discurs de l’expresidenta de la Comunitat, Esperanza Aguirre, i s’ha mostrat partidària que el PP s’abstingui per investir Sánchez per evitar que el líder del PSOE arribi "a cap tipus d’entesa" amb les formacions independentistes.

