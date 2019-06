La primera edat de consum de continguts per adults s'avança als 8 anys

Almenys un de cada quatre homes s'ha iniciat en el consum de continguts pornogràfics a Internet abans dels 13 anys i el primer accés s'avança als 8 anys, principalment per la "familiaritat" amb les pantalles i el fàcil accés a la tecnologia mòbil.Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals , presentat aquest dilluns a Madrid i elaborat per la Xarxa Joves i Inclusió Social i la Universitat d'Illes Balears (UIB) sobre la base de gairebé 2.500 enquestes a joves d'entre 16 i 29 anys.Tal com revela l'informe, l'edat mitjana d'inici en el consum de pornografia són els 14 anys entre els adolescents homes, i de 16 anys en el cas de les dones. En concret, un 75,8% d'ells comencen a consumir pornografia abans dels 16 anys, mentre que un 35,5% d'elles ho fa abans d'aquesta edat."L'edat mitjana s'està avançant per l'accés a la tecnologia mòbil", ha explicat el coautor de la investigació Lluís Ballester. El doctor universitari ha precisat que la primera visualització de pornografia als 8 anys -tant nens com a nenes- es deu al fet que el 'nou porno' "es cola a Internet".En qualsevol cas, el patró de "cerca activa" d'aquest tipus de continguts és més freqüent en els homes, ja que el 33,1% cerca pornografia i el 62,4% es deixa ajudar pels amics. En el cas de les dones, el 34,7% confessa que la troba sense cercar-la i el 17,4% la localitza de forma activa.

