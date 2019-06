Incendi forestal a la Collada del Perelló

Divuit dotacions terrestres i quatre d'aèries dels Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns al matí en un incendi forestal que s'ha declarat a la zona de la Collada, al Perelló (Baix Ebre). El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de dotze del migdia.L'incendi, que està actiu, és de vegetació i fins al moment no afecta ni vies de comunicació com carreteres o xarxa ferroviària ni nuclis habitats, per la qual cosa no calen ni evacuacions ni confinaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor