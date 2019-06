​Òmnium instal·larà pantalles gegants per seguir el final del judici de l'1-O

El darrer dia del #JudiciDemocràcia sortim tots al carrer per denunciar la repressió de l'Estat i defensar que l’autodeterminació és un dret!



📆 Últim dia del judici

🕗 20 h

📍Barcelona: a plaça Catalunya

🔔 Consulta la resta de poblacions amb la teva seu territorial d'@omnium pic.twitter.com/riapPmMO2H — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de junio de 2019

Òmnium Cultural instal·larà aquest dimecres pantalles gegants a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i diverses capitals de comarca per poder seguir les declaracions finals dels líders independentistes jutjats al Tribunal Suprem.Segons un comunicat d'aquest dilluns, l'entitat projectarà el judici al carrer tal com ja va fer durant les declaracions del seu president, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, el mes de febrer. A Barcelona, la pantalla gegant serà al passeig de Lluís Companys, davant de l'Arc de Triomf; a Girona, a la plaça de la Independència; a Lleida, a la plaça Pau Casals, i a Tarragona, a la Rambla Nova.A banda de les quatre capitals catalanes, Òmnium també preveu col·locar pantalles gegants en algunes capitals de comarca com Cervera, Figueres, Falset, Reus, la Seu d'Urgell, Manresa, Mataró, Tremp, Olot, Sort, Terrassa, Valls i Vilanova i la Geltrú, així com en d'altres municipis com Sant Cugat del Vallès

