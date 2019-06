Vitradoc, gestió documental i prevenció de riscos laborals al núvol

Com neix Vitradoc?



Vitradoc és



La normativa de prevenció de riscos laborals exigeix un elevat número de documentació: de l’empresa, dels seus treballadors, de la maquinària i els equips de treball, dels vehicles,... Molts documents que és imprescindible mantenir al dia.



Des de Vitradoc tenen clar que ja no n’hi ha prou amb tenir els documents impresos i arxivats a carpetes o classificadors. Cada cop n'arriben més a través del correu electrònic o bé a través de serveis web, i és necessari emmagatzemar-los tots de la mateixa manera.



“És una eina que facilita el dia a dia a nivell documental i permet un accés multiusuari”, destaca Caballero. De fet, a la majoria d'empreses aquest tipus de documents estan centralitzats amb una sola persona i un sol ordinador. “Si aquest treballador o aquest terminal falla, comencen els problemes”, afegeix. Vitradoc és un gestor documental que va néixer de la passió dels seus socis, Ramon Fradejas i Manel Caballero, per la gestió en prevenció de riscos laborals. Avalats per la seva experiència en la matèria, assessoren empreses de diversos sectors i saben com és de complicat per a les pimes i els autònoms aconseguir un bon nivell de gestió, sobretot a nivell documental.La normativa de prevenció de riscos laborals exigeix un elevat número de documentació: de l’empresa, dels seus treballadors, de la maquinària i els equips de treball, dels vehicles,... Molts documents que és imprescindible mantenir al dia.Des de Vitradoc tenen clar que ja no n’hi ha prou amb tenir els documents impresos i arxivats a carpetes o classificadors. Cada cop n'arriben més a través del correu electrònic o bé a través de serveis web, i és necessari emmagatzemar-los tots de la mateixa manera.“És una eina que facilita el dia a dia a nivell documental i permet un accés multiusuari”, destaca Caballero. De fet, a la majoria d'empreses aquest tipus de documents estan centralitzats amb una sola persona i un sol ordinador. “Si aquest treballador o aquest terminal falla, comencen els problemes”, afegeix.

Les petites i mitjanes empreses així com els autònoms han de gestionar una gran quantitat de documents. Ara, la pràctica totalitat de la documentació està en format digital i per aquest motiu hi ha diverses solucions per gestionar-los. Tanmateix, aquest fet també s'ha de combinar amb un altre element molt important i que també genera molta documentació: la prevenció de riscos laborals. Vitradoc és un software creat per una empresa de Sabadell que combina les dues qüestions. “El valor afegit és la integració”, explica Manel Caballero, un dels dos socis fundadors de l'empresa. Allotja qualsevol tipus de document –com la resta de programes similars- però està pensat especialment per a la gestió diària de la prevenció de riscos. Tot està al núvol i, per tant, no requereix cap infraestructura a les instal·lacions del client. De fet, només necessiten un dispositiu –mòbil, tauleta, ordinador...- amb connexió a internet per poder treballar.Malgrat que se'n pot beneficiar qualsevol pime o autònom, el públic objectiu de Vitradoc són les empreses de construcció, instal·ladores i neteja. També el fan servir companyies d'altres sectors com gimnasos, restaurants o hotels. Però, com les ajuda a complir amb la llei de prevenció de riscos laborals?Vitradoc inclou un checklist dels documents necessaris, avisos de caducitats de documents i jerarquia d'empreses i treballadors. En aquest sentit, tal i com destaca Caballero, no només permet gestionar diversos nivell de permisos dins d'una mateixa pime sinó que pot incorporar proveïdors i empreses subcontractades. ENISA, l'empresa pública d'innovació adscrita al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, ha avalat Vitradoc . Concretament, ha aportat 40.000 euros en forma de préstec participatiu que, juntament, amb una ampliació de capital ha permès dotar al projecte d'un cert múscul per afrontar el desenvolupament comercial del projecte. “És molt important que ho faci una entitat que avalua gran quantitat de projectes innovadors”, conclou Caballero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor