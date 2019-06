​Catalunya continua liderant el rànquing de desnonaments a l'Estat

Catalunya lidera el rànquing autonòmic estatal de desnonaments del primer trimestre del 2019, segons dades aportades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a l'informe Efectes de la crisi econòmica als òrgans judicials . En concret se n'han fet 3.557, el 22,9% del total de l'Estat.D'aquests, 2.335 estaven vinculats a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 1.092 han estat execucions hipotecàries. La resta han estat per altres causes. En l'àmbit estatal, la xifra de desnonaments ha estat de 15.065, i segons el CGPJ, suposa un descens global del 2,2% en comparació amb el mateix trimestre del 2018. El 65,9% del total van ser conseqüència de procediments derivats de la LAU (un 5,2% més), mentre que el 27,9% es van derivar d'execucions hipotecàries (un 19,2% menys).El CGPJ destaca que en l'àmbit de les execucions hipotecàries el descens que registra la xifra trimestral és el quinzè consecutiu. En canvi, els derivats de la LAU mantenen la tendència a l'alça.D'altra banda, Catalunya ha estat també la comunitat on més concursos s'han presentat als jutjats del mercantil. Concretament van ser 520, un 30,9% dels 2.796 d'arreu de l'Estat i gairebé el doble de la segona del rànquing, Madrid amb 265. La xifra global de 2.796 a l'Estat representa un 29,3% més que en el mateix termini de l'any anterior. 1.113 corresponen a persones físiques, no a empreses.També ha estat a Catalunya on més concursos de creditors s'han presentat. Concretament 367, el 33% del total estatal, que ha estat de 1.113. Al seu torn, aquesta xifra representa un augment del 52% en comparació amb el primer trimestre del 2018.Pel que fa al nombre de demandes per acomiadament, en aquest cas Catalunya ocupa la segona plaça del rànquing amb 5.625, el 19,1% del total, només superada per Madrid amb 5.869 (19,9%). Al conjunt de l'Estat la xifra ha estat de 29.511, la xifra més alta des del mateix termini del 2014 i un 7% més que el primer trimestre del 2018.

