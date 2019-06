Un home mor en saltar al buit des d'un pis en flames a Santa Coloma de Gramenet

Aquesta matianda, hi ha hagut un incendi d'habitatge a Santa Coloma de Gramenet en el qual ha perdut la vida un home.

Informació ampliada:

Un home ha mort en un incendi a Santa Coloma de Gramenet en precipitar-se al buit des del pis on hi havia el foc. La víctima ha saltat per la finestra fugint de les flames.Els fets han tingut lloc aquesta matinada. Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 01.06 hores, d’un incendi d’habitatge al número 105 del carrer Font de l’Alzina de Santa Coloma de Gramenet. El foc ha cremat totalment una habitació i el passadís del pis ubicat a l'entresol tercera de l’edifici.Arran de l’incendi, un home de 37 anys s’ha precipitat des del pis afectat, resultant ferit molt greu. Aquest ha estat atès i traslladat amb ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en estat crític a l’hospital de Germans Trias i Pujol de Badalona (can Ruti) on finalment ha mort.En l’extinció han treballat quatre dotacions dels Bombers que han donat l’incendi per controlat a les 01.24 hores. També s’hi han desplaçat dues ambulàncies del SEM, Policia Local i tres patrulles dels Mossos d’Esquadra els quals s’han fet càrrec de la investigació dels fets.

