Colau no se sentirà «incòmoda» si és alcaldessa pels vots de Valls

Ada Colau es reafirma en la seva aposta per un tripartit entre Barcelona en Comú, ERC i PSC per governar el consistori de la ciutat i intentarà aconseguir aquest acord fins al mateix dia 15, quan es constitueixen els Ajuntaments.Així ho ha deixat clar en una entrevista al programa El Objetivo, a La Sextam tot i que ha subratllat que si finalment no és possible, no se sentiria incòmoda per renovar el càrrec amb el suport de l'alcaldable de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls."Tots els vots que vinguin, benvinguts siguin", ha recalcat en declaracions a La Sexta respecte a l'oferta de Valls d'oferir els seus vots a Colau per evitar que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, sigui investit alcalde.L'alcaldessa en funcions ha incidit que no negociarà ni pactarà res amb l'exministre francès, amb qui únicament s'ha intercanviat un missatge de telèfon, però ha admès que tampoc se sentiria incòmoda si finalment rep els seus vots. "Em va comunicar la seva intenció per missatge de mòbil i li vaig respondre que gràcies però que només anava a parlar amb les formacions amb les quals puc coincidir en un projecte de ciutat", ha postil·lat.En aquest sentit, ha cridat a PSC i ERC a superar la política de blocs i vetos creuats per aconseguir una coalició de les tres formacions d'esquerra, "una cosa que és de sentit comú", que permeti tirar endavant un projecte de ciutat, una mica pel que ha dit que treballarà fins al mateix dia en què es constitueixin els ajuntaments.Després d'admetre que en privat des de les dues formacions li han reconegut la necessitat de superar aquests blocs, Colau ha incidit que parlarà amb les dues formacions fins a l'últim moment per aconseguir el tripartit i sense parlar de noms, tot i que ha defensat que BComú "és la formació de consens "i" qui millor pot fer de pont".En qualsevol cas, ha defensat que no vol ser "un trofeu" per cap d'elles. "El que no vull és ser el trofeu d'un bloc contra un altre, que és el que han fet aquests dies; seria una irresponsabilitat", ha incidit per rebutjar l'exigència del candidat del PSC, Jaume Collboni, a un acord previ a la investidura .L'alcaldessa ha estat especialment dura a l'hora de criticar el candidat d'ERC per les seves declaracions sobre el final del judici al Tribunal Suprem contra el Procés. "Seria imaginable que la mateixa setmana en què s'acaba es retirin els llaços grocs de l'Ajuntament" ?, es va preguntar Maragall.En aquest sentit, Colau li ha reclamat una rectificació per unes "tristes" declaracions amb les quals busca posar-li "entre l'espasa i la paret", una cosa que és "de mal gust". "És una barbaritat. Hem estat inequívocs, categòrics, en dir que judicialitzar la política és un despropòsit, una barbaritat i fa un flac favor a la qüestió de fons", ha subratllat.

