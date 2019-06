Valls mostra la seva «gran preocupació» davant les negociacions de Ciutadans amb Vox

Pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas ciudades...reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox ...¿normalidad democrática ?..o..¿normalización de un partido de extrema derecha ? ...no es lo mismo.. y no puedo esconder otra vez mi gran preocupación. https://t.co/TX8p2SKg61 — Manuel Valls (@manuelvalls) 9 de juny de 2019

El futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha..Madrid, Navarra, Barcelona.. cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser coherente. https://t.co/zB1RBC0yys — Manuel Valls (@manuelvalls) 9 de juny de 2019

Manuel Valls ha mostrat la seva "gran preocupació" davant les negociacions entre Ciutadans i Vox a la Comunitat de Madrid. Així s'ha expressat el candidat a l'alcaldia de Barcelona, que va concórrer les eleccions amb el suport del partit d'Albert Rivera, a través d'una piulada al seu compte de Twitter.El nou regidor de l'Ajuntament s'ha referit al partit d'Abascal com "un partit d'extrema dreta" i s'ha preguntat si això és "normalitat democràtica". Ha deixat clar que "no és el mateix".Ciutadans i Vox han mantingut aquest diumenge una reunió "cordial" per abordar les negociacions per al govern de la Comunitat de Madrid. Dos dies abans que es constitueixi la Mesa de l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, per part del partit taronja, i Rocío Monasterio, per la banda de Vox, s'han reunit en una trobada en la qual s'han "conegut" i "han pogut parlar dins d'un clima cordial", segons han confirmat a l'ACN fonts de Cs.La reunió ha posat punt final al veto que mantenia la formació taronja envers el partit d'ultradreta i suposa el primer pas cap al pacte entre el PP, Cs i Vox que necessiten les forces de centre dreta per aconseguir la majoria de la Cambra.

