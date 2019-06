Ciutadans aixeca el veto a Vox i s'hi asseu per negociar pactes a la Comunitat de Madrid

Ciutadans i Vox han mantingut aquest diumenge una reunió "cordial" per abordar les negociacions per al govern de la Comunitat de Madrid. Dos dies abans que es constitueixi la Mesa de l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, per part del partit taronja, i Rocío Monasterio, per la banda de Vox, s'han reunit en una trobada en la qual s'han "conegut" i "han pogut parlar dins d'un clima cordial", segons han confirmat a l'ACN fonts de Cs.La reunió ha posat punt final al veto que mantenia la formació taronja envers el partit d'ultradreta i suposa el primer pas cap al pacte entre el PP, Cs i Vox que necessiten les forces de centre dreta per aconseguir la majoria de la Cambra.

