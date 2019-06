VÍDEO Busquen els atracadors que han assaltat un supermercat de Llinars del Vallès

Atracament a l’àrea de Guissona a Llinars aquest migdia, mes que res per si veieu el cotxe pic.twitter.com/IVupRoJiLq — marti pina ginesta (@PinaMarti) 9 de juny de 2019

Un grup d'almenys tres persones ha atracat aquest diumenge un supermercat del carrer Nou de Llinars del Vallès (el Vallès Oriental), segons informen els Mossos d'Esquadra.Els fets han passat al voltant de les dues del migdia, quan els lladres han entrat a l'establiment i hi han robat els diners, tot intimidant les persones responsables del local. Després, han fugit en un vehicle.Per ara, no hi ha detinguts i els Mossos mantenen oberta la investigació. Es desconeix què s'han endut els atracadors.

