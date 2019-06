FOTOS Carrosses, comparses i milers de persones omplen Sitges en la desfilada de l'Orgull Gai https://t.co/osDns4Mbz3 pic.twitter.com/7QEwDqwCwS — NacióDigital (@naciodigital) June 9, 2019

Milers de persones han omplert aquest diumenge a la tarda el passeig Marítim de Sitges (el Garraf) per veure la desfilada de les carrosses i comparses amb motiu de l'Orgull Gai. És l'acte més multitudinari dels deu dies que dura el Gay Pride Sitges 2019, plens de festa, música i espectacle.Un any més, les carrosses tematitzades o simplement engalanades per l'ocasió han transportat nombroses persones de totes les tendències sexuals disfressades o vestides amb poca roba. La desfilada també ha comptat amb alguns petits grups més reivindicatius.Poc abans de les cinc de la tarda s'acabaven de preparar els diversos remolcs estirats per tractors, els potents altaveus i els últims retocs a les complexes vestimentes i els acurats maquillatges. Talons alts, màscares, perruques, lluentons, collarets, disfresses d'animals, mariners, policies, grecs clàssics, hippies, indis o vaquers, entre altres, i tot tipus de complements i peces de vestir han guarnit els participants en la desfilada, que ha estat contemplada per un nombrós públic LGTBI i heterosexual procedent d'arreu del món.Les cançons a un alt volum, el ball, les batucades, els crits i les fotografies del públic han amenitzat la desfilada, que ha acabat poc abans de les set de la tarda després d'anar i tornar pel passeig Marítim.

