Iceta, sobre els indults: «Quan arribem a aquest riu, creuarem el pont»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no ha volgut descartar l'opció d'oferir un indult als líders independentistes jutjats al Suprem un cop hi hagi sentència. En una entrevista amb el diari digital El Español , Iceta ha assegurat que "no es pot" anticipar ni descartar un indult."Quan arribem a aquest riu, creuarem el pont", ha dit, afirmant que els indults tampoc poden ser un "tabú" i que si estan en l'ordenament jurídic és "perquè en algun moment es va considerar que l'Estat pot canviar el curs de la història en funció d'una petició i un informe judicial". A l'entrevista, Iceta afirma que veu eleccions després de la sentència, "l'últim trimestre d'aquest any o el primer del vinent"."Els indults estan pensats per tot tipus de delicte", afirma Iceta. Segons ell, ara seria "imprudent i temerari" parlar d'aquest tipus de peticions perquè "donaria la impressió que tan és el que faci el poder judicial".Amb el judici al Suprem, segons Iceta, s'ha vist que "la justícia actua amb independència i escolta a tothom amb tot tipus de declaracions i proves". "La justícia ha demostrat que funciona", diu.Amb tot, el primer secretari del PSC insisteix que, des del seu parer, "va ser la incapacitat de la política la que va portar la qüestió a la seu judicial" i que per això espera que després del judici es pugui "reprendre la via política"."Jo crec que no", respon Iceta al ser preguntat sobre si hi va haver violència la tardor del 2017 a Catalunya. El primer secretari del PSC també evita parlar de "cop d'estat", com va fer la fiscalia general de l'Estat, però diu que "correspon al tribunal decidir-ho".Iceta diu que preferiria una legislatura "completa" a Catalunya, però creu que l'actual Govern no pot seguir perquè "ha de revisar la seva orientació estratègica" i "la relació entre els socis no és òptima". A més, considera que tots han assumit que "el parèntesi del judici" s'acabarà.Segons Iceta, els partits independentistes no respondran a la sentència saltant-se la legalitat. "No porta enlloc, només a un fracàs i a conseqüències que després diem que no volem", afirma, assenyalant que "no pots dir que s'han vulnerat els teus drets si has començat per desconèixer la legalitat vigent". "No contemplo aquest escenari, i crec que ells tampoc", insisteix.El primer secretari del PSC assegura a l'entrevista que la candidatura d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona "és plenament legítima" perquè, "a més, ha empatat en escons amb ERC". "Es diu que s'ha de votar a ERC perquè van guanyar a Barcelona. I perquè no ho fan, ells, a Tarragona, Sabadell, Vilanova o tants llocs on nosaltres els vam guanyar?", es pregunta Iceta.El líder del PSC assegura que Colau "ha de reflexionar" i que "l'únic" que poden fer els socialistes és "oferir" la seva disposició a formar un govern d'esquerres "encara que ella sigui l'alcaldessa".

