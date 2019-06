Barcelona és la segona costa del Mediterrani més contaminada per plàstics

La costa catalana i, en concret, la de Barcelona té un problema. Segons un estudi del Fons Mundial per a la Natura ((World Wide Fund for Nature) és la segona més contaminada per plàstics del Mediterrani, només per sota de la regió turca de Cilícia. Cada any, concretament a la costa de Barcelona, s'hi aboca mig milió de tones de residus plàstics, l'equivalent a 33.800 ampolles de plàstic.En altres paraules, a la costa barcelonina ja hi ha 26,1 quilos de plàstic per quilòmetre. Altres zones contaminades del Mediterrani són Tel Aviv, amb 21 quilos de plàstic per quilòmetre, o València, amb 12,9 quilos de plàstic. Per països, Egipte és el que més quantitat de residus aboca al mar.L'ONG Fons Mundial per a la Natura ha fet una crida a revertir la situació i ha alertat que el 65% dels envasos de plàstic que s'aboquen al mar són envasos simples, és a dir d'un sol ús. De fet, es calcula que cada anys s'aboquen mig milió de tones de plàstic al mar, el que equival a 33.800 ampolles per minut. Aquestes dades, alerta l'organització, es podrien quadruplicar el 2050.Per altra banda, la fabricació de plàstic creix un 4% cada any a Europa, el que suposen 36 milions de tones de plàstic. Per habitant a la regió mediterrània, corresponen 76 quilos de plàstic, 23 més que la mitjana mundial.Davant d'aquest escenari, l'ONG insta a frenar la producció d'aquest material, prohibint a tots els països els articles d'un sol ús, i demana als fabricants que s'impliquin en el reciclatge o la reutilització del material.

