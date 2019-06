VÍDEO L'agressió de l'últim fitxatge del Madrid a un aplegapilotes l'any 2013

El Reial Madrid va fer públic ahir el fitxatge del crac belga Eden Hazard. L'extrem, fins ara al Chelsea, signa per cinc temporades i ha costat al club blanc uns 100 milions d'euros fixos més 30 en variables. Hazard, de 28 anys, arriba per reforçar la davantera madridista després d'una temporada on, entre d'altres mancances, han faltat els gols que sumava Cristiano Ronaldo.A la xarxa, el fitxatge d'Hazard ha estat rebut amb entusiasme pels aficionats madridistes, però també ha sortit a la llum un vídeo de l'any 2013, on apareix el jugador belga agredint un aplegapilotes que volia frenar el partit tornant tard la pilota. Amb un 2 a 0 en contra al camp de Swansea, Hazard va clavar una puntada de peu al noi per intentar recuperar la pilota i continuar el partit. L'àrbitre el va expulsar amb vermella directa.

