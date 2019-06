Aquestes són les zones on s'acumula més contaminació de Barcelona

El problema de la contaminació està enquistat a les grans ciutats, i Barcelona no n'és una excepció. La qualitat de l'aire arriba a llindars perillosos en determinats dies de l'any, i els gasos i partícules que propulsen els cotxes provoquen malalties entre grans i petits, com ara problemes respiratoris, càncers o el retard en el desenvolupament.Hi ha punts de la ciutat, però, on aquests llindars de contaminació són més alts, depenent del volum del trànsit o de l'estructura urbana. Però, quines zones o barris de Barcelona estan més contaminats? Aquesta és la pregunta que es van fer diversos investigadors, els resultats de la qual s'han publicat a la revista Science of the Total Environment Segons aquest estudi, a Barcelona hi ha més contaminació en les zones on aquesta queda atrapada entre edificis alts, com ara la Travessera de Gràcia. També en zones com els carrers Indústria o València, a segona línia de mar, ja que la pol·lució s'acumula a les zones baixes orientades al Mediterrani. Viure en pisos alts, però, no deslliura de patir les conseqüències de la conta‌minació, ja que la reducció és mínima, apunta l'estudi.La solució per fer front a la contaminació no és gens fàcil, apunten els experts. Per això, recomanen, en primer lloc, allunyar els espais infantils com les llars d'infants o els parcs de les zones amb més trànsit. El mateix recomanen amb els carrils bici, per evitar la ingesta directa de partícules contaminants.Malgrat que els efectes no són absoluts, sumar verticalitat pot ajudar. Els investigadors han analitzat els nivells de CO2 i NO2 més de 20 edificis, constatant que la contaminació es redueix a mesura que s'incrementa en alçada i profunditat. Concretament, sostenen que cal allunyar-se 25 metres de la vora del carrer per aconseguir que la contaminació es redueixi a la meitat, i 67 metres per poder comparar l'ambient amb un parc urbà. Aquest últim paràmetre, però, gairebé s'aconsegueix en molts pocs casos a la capital catalana.

