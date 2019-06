CCOO crida els joves a afiliar-se al sindicat per eliminar la bretxa generacional a les seves files

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha fet una crida als joves a afiliar-se al sindicat per acabar així amb la bretxa generacional que l'organització pateix. En el marc de l'Escola de Joves que han celebrat aquest cap de setmana a El Prat de Llobregat, Pacheco ha explicat que amb la crisi econòmica molts joves no es van poder incorporar al món laboral, fet que va impossibilitar que s'afiliessin a cap sindicat."És una dècada negra per al món del treball", ha lamentat Pacheco, que ha animat els joves de les seves files a revertir aquesta "ruptura generacional". Durant la trentena edició de l'Escola de Joves del sindicat el seu Secretari Confederal de Joventut i Noves Realitats del Treball, Carlos Gutiérrez, ha destacat que l'objectiu de l'organització és "relegitimar-se socialment", tasca que ha encomanat als joves afiliats.

Pacheco ha destacat la importància de l'afiliació jove al sindicat per la manca de simpatitzants de tota una generació durant deu anys, segons diagnostica, i ha advertit que no es poden "permetre el luxe" d'esperar que la tendència s'equilibri de manera natural. "El sindicat no podrà subsistir amb una bretxa de deu anys", ha alertat.



En aquest sentit, Gutiérrez ha explicat que els joves ja no s'apropen al sindicat segons els "mètodes clàssics", organitzant-se a la secció sindical del seu lloc de treball, i és en gran part perquè molts joves tendeixen a formes de treball 'uberitzades', fet que fa que se'n dificulti l'afiliació. Tot i això, el secretari de Joventut sí que ha proposat l'obertura d'espais territorials d'organització, que facilitarien un contacte més directe amb els nous treballadors.



Pacheco, que ha estat l'encarregat de cloure l'escola, ha apuntat com un dels reptes del sindicat l'enfortiment en clau juvenil, i ha apostat per "un major apoderament, capacitació i presència" dels joves dins l'organització. "Així garantirem la supervivència dinàmica, efectiva i útil del primer sindicat del país", ha acabat.