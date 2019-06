VÍDEO Suspès per agressió i baralla un partit d'ascens a Segona Catalana

Me da mucha vergüenza que sigan pasando cosas como esta en un campo de fútbol (Iberia - Can Buxeres) Cuándo se aprenderá que esto es solo un deporte... #futcat pic.twitter.com/5NSviA6gCM — Alex Pérez (@AlexPerezEsc) 8 de juny de 2019

Nou episodi de violència en un partit de futbol català de categories inferiors. En l'enfrontament entre el Can Buxeres i l'Atlètic Ibèria per l'ascens a Segona Catalana, un dels jugadors de l'equip barceloní va clavar un cop de puny a un dels entrenadors rivals. Aquest fet va obligar l'àrbitre a suspendre el partit a falta de 20 minuts pel final, amb l'expulsió evident del jugador.Les incidències del partit anterior entre els dos equips i els requeriments del Can Buxeres van propiciar que l’últim partit de l’eliminatòria es jugués a porta tancada, fet que no va apaivagar els ànims. L'Atlètic Ibèria resta a l'espera del que decideixi el Comitè de Competició, que pot certificar al Can Buxeres com a equip de Segona Catalana arran dels incidents.

