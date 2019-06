Els comuns votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Pueyo com a alcalde de Lleida

L’assemblea del Comú de Lleida ha decidit per consens fer alcalde de Lleida el candidat d’ERC, Miquel Pueyo, en el ple d’investidura del proper dissabte. Aquest ha estat el punt central de l’assemblea d’aquest diumenge, en què també s’ha decidit favorablement “seguir explorant i negociant” per veure quines són les possibilitats d’un govern "a tres", que també inclogui Junts Per Catalunya, segons ha explicat la portaveu de la comissió negociadora del Comú de Lleida, Laura Bergés.Bergés ha puntualitzat que tot i tenir "diversitat d'ideologies en aspectes crucials" amb JxCat, cal veure si poden compartir "prou coses" i si l’organització del govern garanteix que hi hagi "prioritats" dels comuns en els seus plans. Els postconvergents, per la seva banda, es mostren partidaris d'accelerar les negociacions tan bon punt se sàpiga el camí que agafen els comuns, i apunten internament en un paper destacat de Toni Postius, el candidat de la formació que es coneix bé el funcionament de la casa després de vuit anys com a regidor de CiU.Les reunions a tres bandes que s'han anat fent d'ençà dels comicis han servit per començar a acostar posicions a nivell programàtic, però no s'han abordat qüestions de més profunditat atesa la posició poc definida del Comú a l'hora d'entrar o no a governar.Des d'ERC es veu amb satisfacció els punts d'acord de programa que s'han bastit amb les dues formacions, però emplacen a noves reunions per acabar de tancar l'acord que a falta d'una setmana per obrir la nova legislatura, segueix obert.

