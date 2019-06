Descobreixen una «clara connexió» entre la gingivitis i l'Alzheimer

Investigadors noruecs han determinat a través d'una nova investigació que la gingivitis, coneguda com la malaltia de les genives, juga un paper decisiu en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer. Ho han publicat a la prestigiosa revista Science Advances.El bacteri Porphyromonas gingivalis produeix una proteïna que destrueix les cèl·lules nervioses en el cervell, el que al seu torn condueix a la pèrdua de la memòria i, en última instància, a l'Alzheimer."Vam descobrir amb proves basades en l'ADN que el bacteri que causa la gingivitis pot passar de la boca al cervell", explica l'investigador Piotr Mydel, del Laboratori de Recerca Broegelmanns en Departament de Ciència Clínica de la Universitat de Bergen (UiB).Mydel puntualitza que el bacteri no causa l'Alzheimer per si mateixa, però la seva presència augmenta substancialment el risc de desenvolupar la malaltia i també està implicada en una progressió més ràpida de la mateixa. No obstant això, la bona notícia és que aquest estudi mostra que hi ha coses que es poden fer per disminuir l'Alzheimer.Els investigadors havien descobert prèviament que els bacteris que causen la gingivitis poden passar de la boca al cervell, on els enzims nocives que excreten poden destruir les neurones. Ara, per primera vegada, Mydel té evidència d'ADN per a aquest procés en el cervell humà. Mydel i els seus col·legues van examinar a 53 persones amb Alzheimer i van descobrir l'enzim en el 96% dels casos. Segons Mydel, aquest coneixement brinda als investigadors un possible nou enfocament per atacar la malaltia d'Alzheimer."Hem aconseguit desenvolupar un medicament que bloqueja els enzims nocives dels bacteris, posposant el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer. Estem planejant provar aquest medicament aquest mateix any", anuncia Piotr Mydel.El bacteri Porphyromonas gingivalis causa una infecció crònica en les genives i al voltant del 50 per cent de la població la porta d'una manera o una altra. Al voltant del 10 per cent d'ells desenvoluparà una forma greu de la malaltia. Aquest bacteri està relacionada també amb el reumatisme, la MPOC i el càncer d'esòfag.

