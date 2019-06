Intensifiquen els controls a la Catalunya Central per reduir la sinistralitat dels motoristes

Els Mossos d'Esquadra estan realitzant aquestes setmanes controls preventius a les carreteres més conflictives de la Catalunya Central a causa de l'increment dels accidents amb motoristes.Es tracta d'augmentar el nombre de patrulles en carreteres conflictives, que acumulen un elevat nombre d'accidents, com és la de Can Massana (l'Anoia), la del Brull (Osona), i la de la Llosa del Cavall (el Solsonès), que es bifurca cap al Berguedà.Des de principi d'any, set de les 13 víctimes mortals a les comarques centrals viatjaven en vehicles de dues rodes. En el dispositiu preventiu realitzat aquest matí a la Llosa del Cavall, a pocs quilòmetres d'on fa una setmana un motorista va perdre la vida, en poc més d'una hora s'ha sancionat a sis motocicletes per excés de velocitat.

