La Patum de la Pietat manté l'èxit com a prèvia de la gran festa berguedana

Les Maces, a la Patum de la Pietat. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La Patum de la Pietat ha reunit enguany molta participació. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Patum de la Pietat. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La Patum de la Pietat és sempre un preludi del Corpus berguedà però també una via per iniciar els més joves en els ritus patumaires. L'última de les Patums de barri que es conserven ha presentat enguany millores en algunes peces de la imatgeria i el vestuari. Així ho ha explicat ael president de l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat, Aureli Rodríguez. L'entitat ha restaurat els cavallets, una tasca que ha realitzat Eva Ordàs per aconseguir, entre altres, que les estructures fossin menys pesades. També s'hi ha fet una nova pintada. "Hem fet un arranjament complet dels cavallets, no només retocs, sinó una cosa ben feta", ha afirmat Rodríguez. La Patum de la Pietat també ha estrenat els vestits dels Nans Nous i s'han canviat les bates dels guitaires que quedaven per renovar.L'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat ha treballat en l'organització d'uns actes que cada vegada són més multitudinaris amb una important presència de famílies i infants. Una de les novetats ha estat la renovació del bar que l'entitat habilita a la plaça durant aquesta Patum. De manera que s'han separat en diferents espais aquells que només volen refrescar-se i comprar una beguda dels qui volen menjar. "Hem intentat de fer-lo més gran i millorar el servei per donar més a l'abast, per aconseguir que la gent no s'hagi d'esperar tant", ha manifestat Rodríguez.La tradició veïnal més celebrada del carrer de la Pietat continua viva i sens dubte manté l'empenta. Després d'una passada pels carrers molt concorreguda divendres al vespre, la Patum de la Pietat de dissabte ha estat protagonitzada pels més menuts, i continua aquest diumenge amb salts, rialles i colles d'amics de bracet.Una setmana després que el Tabal anunciés la proximitat de la festa berguedana per excel·lència, l'olor de pólvora s'ha escampat ja pel carrer de la Pietat i hi han petat els primers fuets. En aquest sentit, Aureli Rodríguez ha valorat molt positivament l'assistència de centenars de persones a la festa. "Estem molt contents, si fa bon temps la gent respon; en un principi hem de dir que hi ha molt bona assistència", ha ressaltat Rodríguez. Uns 150 nens i nenes han assajat les últimes setmanes per fer possible aquesta Patum de barri que cada any aconsegueix fer escola. Aquest dissabte la canalla ha estat la protagonista absoluta d'una Patum que els permet imaginar-se a plaça entre espurnes, empentes i l'emoció de cada nou salt.Per segon any consecutiu la música que ha sonat no ha estat enllaunada, sinó que ha estat tocada en directe. La xaranga dels Entrompats Band de l'Escola Municipal de Música de Berga (EMMB) ha estat l'encarregada de posar música en viu i en directe a la Patum del barri. "És un dels elements que fa que la festa reeixeixi. Mentre puguem fer que la música sigui en directe, ho seguirem fent", ha afirmat Aureli Rodríguez. Després del passacarrers de divendres i la Patum infantil de dissabte, aquest diumenge la Pietat celebra Patum de Lluïment i continua amb la festivitat cap al tard. A les 6 de la tarda, s'entregaran els premis del concurs de dibuix i les distincions honorífiques d'aquest any. Més tard, a les 7 hi haurà Patum completa amb Plens i Tirabols. Enguany l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat ha volgut també homenatjar un patumaire il·lustre del barri, l'exalcalde Agustí Ferrer, mort enguany víctima del càncer . El programa d'actes que l'entitat imprimeix cada any ha comptat amb un pòrtic molt especial, el que va escriure Agustí Ferrer l'any 1995. També divendres la família Ferrer va encendre els fuets de la Guita Grossa al passacarrers.

